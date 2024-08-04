Скільки чоловіків "залягли на дно", щоб уникнути мобілізації – нардеп відповів

Голова економічного комітету ВР закликав змінити підхід до бронювання, бо інакше економіка не витримає навантаження.

Близько 800 тисяч військовозобов'язаних українців "залягли на дно", щоб уникнути мобілізації.

Про це заявив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань економічної політики Дмитро Наталуха, пише Financial Times.

"Близько 800 тис. чоловіків пішли "залягли на дно", щоб уникнути призову. Вони змінили свою адресу та влаштувавшись на роботу, яка оплачується готівкою", – каже Наталуха.

Нардеп відверто визнав, що на хабарі для звільнення від служби ухилянти на рік витрачають від 700 тисяч до 2 млрд гривень. Тому він попередив: якщо не змінити підхід до бронювання, то економіка не витримає навантаження.

Раніше головком ЗСУ Олександр Сирський зробив гучну заяву про мобілізацію і звернувся до українців.

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