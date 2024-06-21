Скільки чоловіків затримують щодня на кордоні з Україною: відповідь очільника МВС

В Україні щодня прикордонники затримують десятки людей, які намагаються незаконно перетнути український кордон у напрямку країн Євросоюзу, зокрема через ліси та річку Тису.

Про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко в інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Ми затримуємо людей не тільки безпосередньо на кордоні, а й на блокпостах, на пунктах, які знаходяться за 5-10 км від кордону. Ми говоримо про десятки людей кожного дня - буває 10, 20, 30. Ми говоримо не тільки про людей, яких хочуть переплисти, наприклад, Тису, або пройти ліс, або пройти через гори. Ми говоримо і про тих людей, які на пунктах пропуску намагаються пройти по підробних документах. Це достатньо великий процент - приблизно 15% таких наших громадян", - сказав він.

Він також зазначив, що має інформацією про загальну кількість затриманих на кордоні чоловіків призовного віку у період від початку повномасштабного вторгнення РФ, втім ця інформація закрита.

"Звичайно маю, але я її не скажу, тому що ці цифри на сьогоднішній день закриті і вони не відображають реальний стан справ, тому що тих людей, яких ми затримуємо за 10-15-20 км від кордону, ми також в ці цифри рахуємо. Кордон з Румунією, Словаччиною, Польщею, Угорщиною з нашої сторони мінімально захищений, технічно необладнаний, є труднощі застосування великих сил прикордонників і поліції, щоб закрити кордон з Європейським Союзом для наших громадян, які хочуть нелегально пройти через кордон", - зазначив він.

Раніше прикордонники повідомили, що спроби українців призовного віку втекти з країни від набуття чинності закону про мобілізацію не побільшало, проте вони відбуваються щоденно.

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