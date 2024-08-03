Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Скільки цивільних росіяни вбили та поранили в областях України за минулу добу: звіти ОВА

Скільки цивільних росіяни вбили та поранили в областях України за минулу добу: звіти ОВА

Дата публікації
Перегляди
387
Час на прочитання
3 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Скільки цивільних росіяни вбили та поранили в областях України за минулу добу: звіти ОВА

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Окупанти продовжують воювати проти мирних людей.

За минулу добу росіяни вбили та поранили цивільних громадян в низці областей України. Зокрема, йдеться про Харківську, Донецьку та Херсонську області.

Про це повідомляють ОВА.

Харківщина

За повідомленням очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова: 

  • у селі Вишнівка (Куп’янський район, Кіндрашівська ТГ) внаслідок підриву на ВНП постраждали чоловіки 41 та 44 років.
  • у Камʼянці Ізюмського району внаслідок підриву на ВНП постраждав 49-річний чоловік. 
  • у Дергачівській громаді Харківського району горів трактор та пошкоджено автобус. Постраждали 7 цивільних чоловіків. 

"Куп'янський р-н, м. Куп’янськ, влучання ракети біля під’їзду в землю. Пошкоджений 5-поверховий житловий будинок. Постраждала жінка 66 років, чоловік 52 років. Загинула 55-річна жінка", – відзвітував Синєгубов.

Донеччина

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін констатував, що за 2 серпня росіяни вбили 3 жителів Донеччини:

  • 2 у Катеринівці
  • 1 у Новогродівці.

Ще 8 людей в області за добу дістали поранення.

"Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи", – пише Філашкін.

Херсонщина

Як зазначив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися:

  • Антонівка
  • Садове
  • Придніпровське
  • Кізомис
  • Білозерка
  • Станіслав
  • Новодмитрівка
  • Микільське
  • Понятівка
  • Берислав
  • Гаврилівка
  • Золота Балка
  • Тягинка
  • Львове
  • Херсон.

"Російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю та магазини; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 9 приватних будинків. Також пошкоджено господарські споруди та приватні автомобілі", – повідомив Прокудін.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 2 – дістали поранення.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої  області знищили 5 "Shahed-131/136".

Сумщина

У поліції Сумської області зазначили, що минулої доби війська РФ вкотре обстріляли територію області. Загалом зафіксовано 124 ударів з різних видів зброї.

Двоє людей отримали поранення. Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, 10 приватних домоволодінь, газопровід, приміщення дитячої та юнацької творчості.

Запоріжжя

Дані про постраждалих у Запорізькій області оприлюднив голова ОВА Іван Федоров. Так, під удар, зокрема, потрапив Василівський район. Внаслідок атаки РФ поранення дістали 59-річний чоловік та 57-річна жінка.

"Впродовж доби окупанти 460 разів били по 11 населених пунктах Запорізької області", – наголосив Іван Федоров.

Також окупанти здійснили 2 авіаційні удари по Павлівці. Крім цього:

  • 243 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне, Малинівку та Новоданилівку. 
  • 14 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Новоданилівку, Новоандріївку, Роботине та Малу Токмачку. 
  • 201 артобстріл завдано по території Малих Щербаків, Оріхова, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Преображенки та Левадного.

Надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, ЗСУ продовжують вибивати ворога з української землі. За минулу добу під час бойових дій на фронті українські захисники знищили ще 1170 російських окупантів.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація