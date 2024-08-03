Скільки цивільних росіяни вбили та поранили в областях України за минулу добу: звіти ОВА

Окупанти продовжують воювати проти мирних людей.
За минулу добу росіяни вбили та поранили цивільних громадян в низці областей України. Зокрема, йдеться про Харківську, Донецьку та Херсонську області.
Про це повідомляють ОВА.
Харківщина
За повідомленням очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова:
- у селі Вишнівка (Куп’янський район, Кіндрашівська ТГ) внаслідок підриву на ВНП постраждали чоловіки 41 та 44 років.
- у Камʼянці Ізюмського району внаслідок підриву на ВНП постраждав 49-річний чоловік.
- у Дергачівській громаді Харківського району горів трактор та пошкоджено автобус. Постраждали 7 цивільних чоловіків.
"Куп'янський р-н, м. Куп’янськ, влучання ракети біля під’їзду в землю. Пошкоджений 5-поверховий житловий будинок. Постраждала жінка 66 років, чоловік 52 років. Загинула 55-річна жінка", – відзвітував Синєгубов.
Донеччина
Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін констатував, що за 2 серпня росіяни вбили 3 жителів Донеччини:
- 2 у Катеринівці
- 1 у Новогродівці.
Ще 8 людей в області за добу дістали поранення.
"Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи", – пише Філашкін.
Херсонщина
Як зазначив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися:
- Антонівка
- Садове
- Придніпровське
- Кізомис
- Білозерка
- Станіслав
- Новодмитрівка
- Микільське
- Понятівка
- Берислав
- Гаврилівка
- Золота Балка
- Тягинка
- Львове
- Херсон.
"Російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю та магазини; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 9 приватних будинків. Також пошкоджено господарські споруди та приватні автомобілі", – повідомив Прокудін.
Через російську агресію 1 людина загинула, ще 2 – дістали поранення.
Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили 5 "Shahed-131/136".
Сумщина
У поліції Сумської області зазначили, що минулої доби війська РФ вкотре обстріляли територію області. Загалом зафіксовано 124 ударів з різних видів зброї.
Двоє людей отримали поранення. Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, 10 приватних домоволодінь, газопровід, приміщення дитячої та юнацької творчості.
Запоріжжя
Дані про постраждалих у Запорізькій області оприлюднив голова ОВА Іван Федоров. Так, під удар, зокрема, потрапив Василівський район. Внаслідок атаки РФ поранення дістали 59-річний чоловік та 57-річна жінка.
"Впродовж доби окупанти 460 разів били по 11 населених пунктах Запорізької області", – наголосив Іван Федоров.
Також окупанти здійснили 2 авіаційні удари по Павлівці. Крім цього:
- 243 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне, Малинівку та Новоданилівку.
- 14 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Новоданилівку, Новоандріївку, Роботине та Малу Токмачку.
- 201 артобстріл завдано по території Малих Щербаків, Оріхова, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Преображенки та Левадного.
Надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
Нагадаємо, ЗСУ продовжують вибивати ворога з української землі. За минулу добу під час бойових дій на фронті українські захисники знищили ще 1170 російських окупантів.
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