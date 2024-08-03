Скільки цивільних росіяни вбили та поранили в областях України за минулу добу: звіти ОВА

За минулу добу росіяни вбили та поранили цивільних громадян в низці областей України. Зокрема, йдеться про Харківську, Донецьку та Херсонську області.

Про це повідомляють ОВА.

Харківщина

За повідомленням очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова:

у селі Вишнівка (Куп’янський район, Кіндрашівська ТГ) внаслідок підриву на ВНП постраждали чоловіки 41 та 44 років.

у Камʼянці Ізюмського району внаслідок підриву на ВНП постраждав 49-річний чоловік.

у Дергачівській громаді Харківського району горів трактор та пошкоджено автобус. Постраждали 7 цивільних чоловіків.

"Куп'янський р-н, м. Куп’янськ, влучання ракети біля під’їзду в землю. Пошкоджений 5-поверховий житловий будинок. Постраждала жінка 66 років, чоловік 52 років. Загинула 55-річна жінка", – відзвітував Синєгубов.

Донеччина

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін констатував, що за 2 серпня росіяни вбили 3 жителів Донеччини:

2 у Катеринівці

1 у Новогродівці.

Ще 8 людей в області за добу дістали поранення.

"Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи", – пише Філашкін.

Херсонщина

Як зазначив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися:

Антонівка

Садове

Придніпровське

Кізомис

Білозерка

Станіслав

Новодмитрівка

Микільське

Понятівка

Берислав

Гаврилівка

Золота Балка

Тягинка

Львове

Херсон.

"Російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю та магазини; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 9 приватних будинків. Також пошкоджено господарські споруди та приватні автомобілі", – повідомив Прокудін.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 2 – дістали поранення.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили 5 "Shahed-131/136".

Сумщина

У поліції Сумської області зазначили, що минулої доби війська РФ вкотре обстріляли територію області. Загалом зафіксовано 124 ударів з різних видів зброї.

Двоє людей отримали поранення. Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, 10 приватних домоволодінь, газопровід, приміщення дитячої та юнацької творчості.

Запоріжжя

Дані про постраждалих у Запорізькій області оприлюднив голова ОВА Іван Федоров. Так, під удар, зокрема, потрапив Василівський район. Внаслідок атаки РФ поранення дістали 59-річний чоловік та 57-річна жінка.

"Впродовж доби окупанти 460 разів били по 11 населених пунктах Запорізької області", – наголосив Іван Федоров.

Також окупанти здійснили 2 авіаційні удари по Павлівці. Крім цього:

243 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне, Малинівку та Новоданилівку.

14 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Новоданилівку, Новоандріївку, Роботине та Малу Токмачку.

201 артобстріл завдано по території Малих Щербаків, Оріхова, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Преображенки та Левадного.

Надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, ЗСУ продовжують вибивати ворога з української землі. За минулу добу під час бойових дій на фронті українські захисники знищили ще 1170 російських окупантів.

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