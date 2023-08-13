Скільки цивільних загинуло в Маріуполі: депутат міськради назвав жахливу цифру

Загальна кількість загиблих маріупольців, які стали жертвами окупантів, може сягати 100 тисяч. Ця цифра жахає, але її можна обґрунтувати.

Про це говорив депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін в коментарі “24 каналу”.

"Для того, щоб зрозуміти, що сталося в Маріуполі, варто згадати російські теракти в Умані або Дніпрі, в яких загинуло 23 та 46 мешканців відповідно. Таких будинків, у які влучили російські снаряди та ракети, в Маріуполі понад тисячу. Але важливо, що на той час в місті не було жодної можливості врятувати людей, що перебували під завалами", – пояснив він.

Саме тому, за його словами, окупанти тепер знищують сліди цих злочинів, вивозячи разом із руїнами розбитих будинків останки людей.

Минулого року міський голова Маріуполя називав цифру у 22 тисячі загиблих.

Однак, точної кількості жертв російських окупантів у місті не може назвати ніхто. Торік загарбники викопували з-під завалів житлових будинків трупи і без ідентифікації ховали їх у братську могилу.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі загарбники відкрили магазин у приміщенні, де 2022 року складали тіла вбитих людей.Там продаватимуть продукти харчування.

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