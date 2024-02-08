Скільки далекобійних дронів заплановано випустити 2024 року: відповідь Федорова

Ця зброя дуже важлива для виконання поставлених цілей.

У 2024 році заплановано виготовити набагато більше далекобійних дронів, ніж торік. Їх буде достатньо, щоб вразити всі необхідні цілі на території Російської Федерації.

Про це в ефірі телемарафону сказав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Так, на питання ведучого, скільки далекобійних дронів заплановано випустити цього року, він заявив:

"Достатньо для того, що вразити всі необхідні цілі на території Російської Федерації. Але це вже досить така сенситивна інформація. Але їх буде набагато більше, ніж минулого року", – лаконічно сказав Федоров.

Раніше Федоров сказав, що Україна може зробити більше ніж мільйон FPV-дронів. Крім того, передбачені й інші категорії.

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