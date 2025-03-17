Скільки дітей має бути у кожній родині, щоб зберегти українське населення: демографиня назвала цифру

Після війни демографічна ситуація в Україні вимагатиме особливої уваги.

У кожній родині має бути щонайменше по двоє дітей, щоб зберегти українське населення.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявила представниця Інституту демографії Світлана Аксьонова.

Демографиня зазначила, що після війни демографічна ситуація в Україні вимагатиме особливої уваги.

"Для стабільного відтворення населення необхідно, щоб у середньому на десять жінок народжувалося не менше 22 дітей", — сказала вона.

Досягнення такого рівня потребує часу, але формування відповідної суспільної свідомості, за словами експертки, — це перший крок.

Нагадаємо, до кінця століття в Україні може залишитися лише 15 мільйонів людей.