Скільки дітей росіяни незаконно вивезли "на навчання" до тимчасово окупованого Криму: цифра шокує

Загалом росіяни незаконно вивезли вже понад 20 тисяч українських дітей з ТОТ, ще 1,5 мільйона – під загрозою депортації.

Росіяни незаконно вивезли "на навчання" до тимчасово окупованого Криму понад 4 тисячі українських дітей.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Загарбники змушують дітей вчитися за російськими підручниками, впроваджують пропагандистські програми та формують викривлене сприйняття історії, в якій виправдовують війну РФ проти України.

Ворог змінює дітям персональні дані та громадянство, щоб унеможливити їхнє повернення до України, додають у Центрі національного спротиву.

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Загалом росіяни незаконно вивезли вже понад 20 тисяч українських дітей з ТОТ, ще 1,5 мільйона – під загрозою депортації.

Нагадаємо, нещодавно росіяни вивезли з Маріуполя 119 українських старшокласників з метою "перевиховання".

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