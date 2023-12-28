Скільки дітей загинуло й постраждало внаслідок агресії РФ: оновлені дані

Росіяни здійснюють справжній геноцид українців, вбиваючи даних дітей.
Через збройну агресію РФ в Україні загинуло 513 дітей. Ще понад 1161 – отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
"Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", – підкреслюють у відомстві.
Найбільше дітей постраждало у таких областях:
- у Донецькій – 497;
- Харківській – 304;
- Херсонській – 140;
- Київській – 129;
- Запорізькій – 100;
- Дніпропетровській – 98;
- Миколаївській – 97;
- Чернігівській – 72;
- Луганській – 67.
Додають, що 27 грудня внаслідок ворожої атаки БПЛА в селі Нерубайське, що на Одещині, постраждав 17-річний хлопець.
Нагадаємо, Росія використовує Білорусь для викрадення українських дітей.
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