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Скільки дітей загинуло й постраждало внаслідок агресії РФ: оновлені дані

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Скільки дітей загинуло й постраждало внаслідок агресії РФ: оновлені дані

Внаслідок атак окупантів страждають діти / Фото: gettyimages.com

Росіяни здійснюють справжній геноцид українців, вбиваючи даних дітей.

Через збройну агресію РФ в Україні загинуло 513 дітей. Ще понад 1161 – отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", – підкреслюють у відомстві.

Найбільше дітей постраждало у таких областях:

  • у Донецькій – 497;
  • Харківській – 304;
  • Херсонській – 140;
  • Київській – 129;
  • Запорізькій – 100;
  • Дніпропетровській – 98;
  • Миколаївській – 97;
  • Чернігівській – 72;
  • Луганській – 67.

Додають, що 27 грудня внаслідок ворожої атаки БПЛА в селі Нерубайське, що на Одещині, постраждав 17-річний хлопець.

Нагадаємо, Росія використовує Білорусь для викрадення українських дітей.

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Дата публікації
Перегляди
280
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