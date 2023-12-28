Скільки дітей загинуло й постраждало внаслідок агресії РФ: оновлені дані

Через збройну агресію РФ в Україні загинуло 513 дітей. Ще понад 1161 – отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", – підкреслюють у відомстві.

Найбільше дітей постраждало у таких областях:

у Донецькій – 497;

Харківській – 304;

Херсонській – 140;

Київській – 129;

Запорізькій – 100;

Дніпропетровській – 98;

Миколаївській – 97;

Чернігівській – 72;

Луганській – 67.

Додають, що 27 грудня внаслідок ворожої атаки БПЛА в селі Нерубайське, що на Одещині, постраждав 17-річний хлопець.

Нагадаємо, Росія використовує Білорусь для викрадення українських дітей.

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