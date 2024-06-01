Скільки доведеться платити за електричне опалення взимку: важливий нюанс

У неопалювальний сезон усі українці платитимуть за світло за єдиним тарифом - 4,32 грн/ кВт*год.

Власники установок електричного опалення від 1 жовтня 2024 року до 30 квітня 2025 року зможуть оплачувати споживання електроенергії за пільговим тарифом. Але для цього потрібно виконувати одну важливу умову - загальний обсяг використаної електроенергії не повинен перевищувати 2000 кВт*год на місяць.

Про це йдеться в ухваленій 31 травня постанові Кабінету міністрів України №632.

Протягом опалювального періоду передбачено пільговий тариф для споживачів, які використовують електроопалювальні установки, на рівні 2,64 грн/кВт год (при споживанні ними в цей період до 2000 кВт*год електроенергії на місяць).

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Якщо споживання буде більшим за 2000 кВт*год, то за весь спожитий обсяг доведеться платити вже за новим тарифом – 4,32 грн за кВт*год.

У неопалювальний сезон (тобто від 1 червня до 1 жовтня 2024 року) власники установок електричного опалення, як і всі українці, платитимуть за світло за встановленим урядом тарифом - 4,32 грн/ кВт*год.

Нагадаємо, у п’ятницю, 31 травня, на засіданні Кабінету міністрів затверджено новий тариф на електроенергію для населення. Він становитиме 4,32 грн/кВт, тобто буде майже на 2 гривні більший за чинний досі.

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