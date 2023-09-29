Скільки потрібно буде платити за газ у жовтні: названі тарифи

Українцям не підвищуватимуть ціни на газ цієї осені. Станом на 28 серпня свої річні пропозиції на перший місяць осені оприлюднили 12 постачальників.

Про це повідомляє "ГазПравда".

Які тарифи пропонують

В огляді зазначається, що у порівнянні з попередніми місяцями ціни на блакитне паливо знову не зміняться. Залежно від компанії, вартість кубометра газу в вересні коливатиметься від 7,70 до 9,99 грн. При цьому в 7 постачальників ціна кубометра нижча за 8 грн, ще в 5 – вища.

Ціни, виставлені постачальниками:

"ЕРУ Людям" – 7,7 грн за кубометр;

"Енерджі трейд груп" – 7,799 грн за кубометр;

"Нафтогаз" – 7,96 грн за кубометр;

"Тернопільоблгаззбут" – 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпатий енерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;

"Полтавагаззбут" – 7,99 грн за кубометр;

"Галнафтогаз" – "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр;

"Львівенергозбут" – 8,20 грн за кубометр;

"Київські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Асканія енерджі" - 9,95 грн за кубометр;

"СвітлоГаз" – 9,99 грн за кубометр.

Слід зауважити, що близько 98% українських побутових споживачів газу нині є клієнтами Газопостачальної компанії "Нафтогаз України". Це 12,4 млн українських домогосподарств, що купують паливо за гарантованою ціною 7,96 грн за кубометр.

Чинні річні тарифні пропозиції діють до 1 травня 2024 року включно. Тобто до кінця опалювального сезону газ точно не здорожчає.

Раніше йшлося про те, що тарифи на газ та електроенергію в Україні зростуть. Підвищення цін можливе під час наступного опалювального сезону.

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