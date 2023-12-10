Скільки доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку: українців попередили про штрафи

Українців закликають бути свідомими і купувати новорічні дерева лише у легальних реалізаторів у визначених органами місцевого самоврядування місцях.

Українцям нагадали, що за самовільну вирубку ялинок доведеться чимало заплатити.

Про це пише "Київзеленбуд".

Так, за кожне самовільно зрубане хвойне дерево передбачено штраф, розмір якого залежить від величини та місцезнаходження зеленого насадження:

у лісах – від 759 до 3432 гривень;

в межах міста та інших населених пунктів – від 1152 до 1852 гривень;

в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду – від 11 495 до 52 311 гривень.

Щоб запобігти запобігання самовільним вирубкам ялинок та сосен "Київзеленбуд" розпочав обробку дерев у парках, скверах та лісах столиці. На хвойні насадження нанесли нешкідливі хімічні речовини (репеленти), які безпечні для рослин, але у теплому приміщенні виділяють неприємний запах.

Фото: Київзеленбуд

Окрім цього, передбачено спільні рейдові заходи та патрулювання з залученням працівників державної екологічної інспекції та патрульної поліції.

Державна екологічна інспекція Поліського округу додає:

"Потрібно бути свідомими і купувати новорічні дерева лише у легальних реалізаторів у визначених органами місцевого самоврядування місцях, а на зрізі кожного дерева повинний бути електронний чип зі штрих-кодом лісового господарства, де його виростили, який підтверджує його легальність".

За покупку незаконно зрубаних дерев, що не мають відповідних маркувань також передбачена відповідальність: штрафні санкції становлять 510-1700 гривень.

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