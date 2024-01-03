Скільки F-16 і коли отримає Україна: головред Defense Express розповів

Олег Катков впевнений, що Україна чекатиме на всі обіцяні літаки F-16 роками.

Про це він сказав у ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ми будемо чекати роками на F-16, тому що літаки надходитимуть в Україну поступово. І це є реалізацією програми", - сказав головний редактор видання Defense Express.

Катков уточнив, що йдеться саме про довгострокову програму, яка передбачає надання F-16 України з країн-донорів, що замінюють їх на F-35.

"Але деякі країни-донори зможуть розпочати передавати F-16 значно пізніше. Наприклад, у Бельгії повідомили про можливість постачання лише перших кількох літаків у 2025 році. Норвезьке видання зазначило, що Україна може отримати до сотні літаків. Тобто будуть передані абсолютно всі F-16, які є в оголошених країнах-донорах. Це значна кількість літаків, до яких потрібно підготувати велику кількість пілотів і наземного персоналу. Постачання Україні F-16 - це не короткострокове завдання. Це одна з найбільших програм переозброєння України", - додав Катков.

Зараз же Норвегія передає до Данії два F-16 для навчання українських пілотів. Разом з літаками у двомісній версії також будуть направлені й десять інструкторів. Норвезькі ЗМІ пишуть, що всі літаки будуть у Данії не раніше весни, а можливо і влітку.

Нагадаємо, раніше авіаційний експерт Костянтин Криволап припустив, що перші винищувачі F-16 Україна може отримати до кінця березня 2024 року. До цього часу українським пілотам потрібно завершити підготовку.

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