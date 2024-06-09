Скільки F-16 отримає Україна і коли це буде: у Повітряних силах назвали деталі

Не всі літаки, які будуть передані Україні, одразу прийдуть в Україну, каже начальник авіації командування Повітряних сил

Станом на сьогодні чотири країни підтвердили, що передадуть Україні винищувачі F-16. Але у майбутньому кількість таких держав може зрости.

Про це розповів начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов в інтерв'ю "Донбас Реалії".

Він пояснив, що майже всі країни, в яких на озброєння є F-16, поступово переозброюються на F-35. Тому з часом Україна матиме більше F-16.

Яку кількість F-16 передадуть Україні

Генерал пояснив, що не всі літаки, які будуть передані Україні, одразу прийдуть в Україну. Деякі з них залишаться в тих центрах, де готують українських пілотів і авіаційний персонал. Це будуть українські літаки, які будуть використовуватись для підготовки наших же пілотів.

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"Є цифра, яка зайде в Україну. Є певна кількість літаків, які будуть зберігатися на безпечних авіабазах, не в Україні, для того, щоб вони тут не були мішенями. І це буде наш резерв в разі потреби для заміни несправних літаків, під час проведення регламентних робіт. Тобто для того, щоб ми могли постійно мати в операційному складі певну кількість літаків, яка буде відповідати кількості пілотів, які в нас будуть. Буде більше пілотів – буде більше літаків в Україні", – каже Голубцов.

Щодо кількості західних винищувачів, генерал сказав таке: "Авіація воює парами, ланками, ескадрильями. Ми будемо починати з меншого і нарощувати. Я думаю, щонайменше ланка (найменший тактичний підрозділ ВПС, що містить 3-4 літаки – Ред.) у нас точно буде. Щонайменше. Хоча це мінімум. Може бути і більше".

Коли F-16 з'являться в Україні

Голубцов наголосив, що першим, хто про це має право сказати, це найвище військово-політичне керівництво. Проте уточнив, що це точно станеться в цьому році.

"А який місяць, який день, завтра чи в серпні, я думаю, я не в праві це коментувати. Але відповідно до тих планів, які в нас є, цей рік має бути в Україні з F-16. Давайте залишимо цю інформацію інтригуючою для росіян. Я думаю, вони перші повинні відчути на своїй шкурі, що F-16 в Україні є", – зазначив начальник авіації командування Повітряних сил.

Раніше повідомлялося, що Нідерланди дозволять Україні використовувати F-16 над територією РФ.

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