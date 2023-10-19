Скільки гелікоптерів могли втратити росіяни внаслідок удару ATACMS: думка експерта

Окупанти намагалися приховати інформацію про втрати, однак у мережі з'явилися супутникові знімки.

Внаслідок ракетної атаки українських військ 17 жовтня ворог втратив чимало техніки на аеродромах поблизу Луганська та Бердянська. Так, йдеться про приблизно 15 гелікоптерів.

Про це в ефірі "Еспресо" сказав військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

Показник значний

Щоб зробити висновки щодо врат противника, фахівці проаналізували останні супутникові знімки від Planet Labs, які були оприлюднені у мережі.

Як відзначив фахівець, на аеродромі біля Луганська базувалися ударні гелікоптери Ка-52. Ймовірно, на цьому летовищі було уражено 5 одиниць техніки. Що ж до летовища біля Бердянська, то за різним оцінками там було знищено до 10 гелікоптерів.

"Відповідно, цифра у 15 гелікоптерів, які втратив ворог, є суттєвою", – підкреслив військовий експерт.

При цьому Рябих наголосив: ураження та знищення того чи іншого виду озброєння та військової техніки – не тотожні поняття. Знищення не передбачає відновлення. Натомість ураження передбачає можливість відновлення, яке потребує часу в залежності від ступеня пошкодження.

Що відомо про атаку

Вночі 17 жовтня 2023 року ЗСУ завдали успішних ударів по аеродромах ворога поблизу тимчасово окупованих Луганська та Бердянська. Внаслідок атаки уражені гелікоптери та обладнання ЗС РФ.

Пізніше у Силах спеціальних операцій ЗСУ відзвітувавши про операцію DRAGONFLY. Так, росіяни втратили щонайменше 9 гелікоптерів різних модифікацій, спеціальну техніку, яка перебувала на аеродромах, пускову установку ППО, склад боєприпасів. Крім того, пошкоджено злітні смуги аеродромів.

Стало відомо, що по ворогу відпрацювали американськими ракетами ATACMS.

Читайте також: