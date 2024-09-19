Скільки годин щодоби можуть тривати відключення світла взимку: невтішний прогноз ООН

Через обстріли критичної інфраструктури з боку РФ на Україну взимку можуть чекати тривалі відключення світла. Йдеться про 18 годин щодоби без електропостачання.

Про це йдеться у звіті ООН.

Наслідки значно посиляться взимку

У деяких регіонів України взимку температура опускається нижче -10°C, а іноді й нижче -20°C. Холодна погода та короткий світловий день означають, що взимку енергоспоживання зростає на 20-25%. Так, впродовж 12 і більше годин щодня тривали відключення електроенергії у деяких регіонах, включаючи Київ.

"Попри значні та дороговартісні заходи, які вживає Україна для пом’якшення наслідків, їх недостатньо для компенсації втрати генеруючих потужностей цього року", - пояснили в ООН.

У червні фахівці зазначали, що на населення чекає важка зима з дефіцитом електроенергії понад 30% через нестачу від 3 до 6 гігаватів електроенергії у пікові години.

"Експерти повідомили ММПЛУ, що цей дефіцит може призвести до відключень електроенергії взимку від 4 до 18 годин на добу. Наскільки цивільне населення постраждає від наслідків цих атак упродовж майбутньої зими залежить від кількох факторів.

Хоча енергетичні компанії працюють над відновленням пошкодженого обладнання, наразі незрозуміло, скільки потужностей вдасться відновити до початку зими. Масштаби відключення електроенергії також буде значною мірою залежати від того, наскільки холодною буде зима.

"Вплив на цивільне населення залежатиме від того, чи будуть нові атаки російських збройних сил на енергетичну інфраструктуру. Технічні експерти, опитані ММПЛУ, зазначили, що найсерйозніших наслідків для цивільного населення можна було б уникнути, якби відключення електроенергії було обмежити кількома годинами за графіками", - йдеться у звіті.

Якщо нові атаки призведуть до тривалих аварійних відключень, наслідки будуть значними.

Нагадаємо, комітет Верховної Ради з питань цифрової трансформації рекомендував розглянути у першому читанні законопроєкт №11431, який стимулюватиме операторів зв’язку встановлювати альтернативні джерела живлення.

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