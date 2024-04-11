Скільки грошей треба Україні, щоб перемогти у війні з Росією: Подоляк приголомшив цифрами 

Михайло Подоляк зауважив, що допомога повинна бути своєчасною, тому що собівартість війни зростає.

Україна майже пів року чекає виділення допомоги від США, яку досі не можуть ухвалити у Конгресі. Але собівартість війни за цей час змінилася, тому 61 мільярда вже недостатньо, щоб переломити хід бойових дій та змусити Росію програти.

Про це сказав радник голови ОПУ Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 Каналу.

Скільки коштуватиме війна у 2024 році

У 2024 році Кремль виділить на війну 350-400 млрд доларів. Щоб протистояти агресору Україна має витратити більш-менш паритетну суму.

"Це може бути не 350, але 200 мільярдів має бути. Зрозуміло, мовиться не тільки про Сполучені Штати, це і наш бюджет, і бюджети наших європейських партнерів. Але треба це балансувати", – пояснив Михайло Подоляк.

За його словами, кожен етап війни має собівартість, яка постійно збільшується.

"Рік тому – це була одна сума, сьогодні вона зовсім інша. Тому 61 мільярд – це було добре до грудня 2023 року", – підкреслив радник голови ОПУ.

Він зазначив, що економічні проблеми й дефіцит в Росії теж є, але вони не такі масштабні, як очікував світ після введення санкцій. Крім того, Україні потрібна інша зброя, щоб протидіяти тим засобам, які використовує країна-агресор.

Чому США зацікавлені у підтримці України

Михайло Подоляк зауважив, що допомога повинна бути своєчасною, тому що ситуація постійно змінюється, а собівартість війни зростає.

"61 мільярд – сьогодні для України. А завтра, якщо все зупиниться в замороженому вигляді, щорічно Сполученим Штатам треба буде виділяти на нову систему безпеки 200-300 мільярдів. Це не враховуючи бюджет Пентагону, де є вже практично трильйон доларів", – зазначив радник.

На його думку, коли США допомагають Україні, вони в першу чергу допомагають собі, тому що це інвестиції в репутацію Сполучених Штатів.

"Погляньте на те, що відбувається з репутацією Сполучених Штатів, з концепцією глобального лідерства та міжнародного права, яка має вгамовувати подібні "інтереси" Росії", – наголосив Подоляк.

Він пояснив, що наразі відбувається "перебудова глобальної безпекової системи". І є країни, які дуже зацікавленні у перемозі Росії, що автоматично означатиме знищення системи стримування. Тоді вони зможуть за прикладом РФ робити та саме в інших регіонах по всьому світі. Тобто, якщо США втратять статус "репутаційного лідера", то на нас чекає життя у світі без правил.

Нагадаємо, в уряді України є "план Б" на випадок, якщо у Конгресі США не зможуть узгодити виділення фінансової допомоги.

Читайте також: