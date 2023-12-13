Скільки грошей у містах України витратили на прикраси для ялинок: цифра шокує

Соцмережами шириться фейк про 609 млн гривень, які начебто виділили з міських бюджетів на купівлю ялинок та новорічних декорацій. Однак насправді сума виявилася значно меншою.

Рух ЧЕСНО проаналізував, скільки коштів насправді витратили на новорічні свята 2023–2024 років із місцевих бюджетів.

Свої підрахунки Рух ЧЕСНО оприлюднив у X (Twitter).

"Попри складні умови воєнного часу та обмежені фінансові ресурси в містах традиційно створюють новорічну атмосферу. Цьогоріч не передбачено гучних святкувань та значних витрат із міських бюджетів. Загалом на придбання ялинок та новорічних декорацій було витрачено 62 тис. гривень!" - повідомила громадська ініціатива.

Такі дані Рух ЧЕСНО отримав у відповідь на запити до міських рад. 2023 році витрати на новорічні свята виявилися рекордно низькими. 2021 року, наприклад, витратили понад 50 млн грн.

Частина міст взагалі відмовилися встановлювати головну ялинку. Це, зокрема, Вінниця, Черкаси, Рівне, Житомир, Чернігів, Херсон. У містах, де ялинки були чи будуть встановлені, з міських бюджетів кошти виділялись мінімальні.

Наприклад, у Чернігові витратили 12 тис. гривень на дві ялинки, а в Миколаєві — майже 50 тис. на послуги з оновлення та придбання світлових декорацій. Водночас більшість міст використали ялинки та декорації минулих років.

Ялинка 2024 у Києві / Фото: ЧЕСНО

Головну ялинку України відкрили у День Святого Миколая на Софійській площі. Ялинка заввишки 12 метрів прикрашена іграшками у формі жовтих та блакитних сердець. Організатори назвали новорічні декорації “Хоробрі серця” і присвятили українським захисникам і захисницям.

Ялинка 2024 у Львові / Фото: ЧЕСНО

У Львові встановили живу ялинку, яку місту подарувала подружня пара. Для декорування використали ілюмінацію та іграшки, придбані в попередні роки.

Ялинка 2024 в Ужгороді / Фото: ЧЕСНО

У День Святого Миколая також засвітили вогні головних ялинок в Ужгороді, Тернополі, Івано-Франківську, Одесі. Ялинки змонтували за кошти меценатів, святкову ілюмінацію використали минулорічну.

Ялинка 2024 у Тернополі / Фото: Тернопільська міська рада

У Тернополі та Івано-Франківську ялинки прикрасили патріотичними іграшками ручної роботи, які виготовили школярі та вихованці садочків.

Ялинка 2024 в Одесі / Фото: Суспільне

В Одесі головну ялинку висотою 20 м встановили на Дерибасівській. Цього року це чи не найвища ялинка серед встановлених в обласних центрах. Прикрасили дерево стилізованими елементами традиційного українського орнаменту та синьо-жовтою стрічкою.

У відповідь на запит повідомили, що програмою благоустрою на 2022–2026 роки планувалося у 2023 році витратити 4 млн грн на капітальний ремонт декоративного освітлення. У зв’язку з воєнним станом та необхідністю фінансування пріоритетніших завдань кошти з бюджету не витрачались.

У кількох містах відмовилися встановлювати головні ялинки, проте прикрасять кілька ялинок менших розмірів, зокрема у Чернівцях, Кропивницькому та Дніпрі. У цих містах також не передбачені витрати з бюджетів

Ялинки 2024 у Кропивницткому / Фото: ЧЕСНО

У Кропивницькому прикрасили 12 ялинок, які символізують єднання з українськими містами-героями — Миколаєвом, Гостомелем, Бучею, Волновахою, Черніговом, Маріуполем, Харковом, Херсоном, Ірпенем, Охтиркою. Прикрасити ялинки прийшли містяни, переселенці, волонтери та військові.

Ялинка 2024 в укритті Запоріжжя / Фото: ЧЕСНО

У прифронтових містах ялинки не встановлювали з міркувань безпеки. У Запоріжжі головну ялинку встановили не на вулиці, а в бомбосховищі “Незламний хаб”. Коштів із міського бюджету на це не виділяли.

Ялинка 2024 у метро Харкова / Фото: ЧЕСНО

У Харкові другий рік поспіль ялинку встановили в метро, святковою ілюмінацією прикрасили сім станцій. Ялинку змонтували працівники комунальних підприємств, декорації використали з попередніх років.

Частина міськрад замість встановлення ялинок зосередились на створенні новорічної атмосфери для дітей та придбанні подарунків. Зокрема в Житомирі та Рівному організували “Резиденції святого Миколая”, у Вінниці — “Вітальню святого Миколая”, а у Миколаєві — дитяче містечко “Казка”.

Нагадаємо, на Київщині у селищі Коцюбинське спалахнув скандал через новорічну ялинку – святкове дерево внизу прикрасили малюнками з російського мультфільму "Маша та ведмідь", а також зображеннями Діда Мороза зі Снігуркою.

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