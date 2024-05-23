Скільки грошей Україні не вистачає на закупівлю зброї: міністр фінансів відповів

Через мінімальну військову допомогу від партнерів за останні півроку в державному бюджеті України утворилася прогалина в розмірі близько 5 млрд доларів, необхідних для закупівлі зброї та інших військових потреб.

У державному бюджеті України утворилася прогалина на суму 5 млрд доларів, необхідних на закупівлю зброї. Це сталося тому, що останні пів року допомога Заходу була мінімальною.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв’ю "Громадському радіо".

За його словами, це питання "напевно найбільш актуальне зараз". Після того, як розблокували пакет американської допомоги, покриті лише видатки соціально-гуманітарного напрямку.

"Але практично у нас є велика фіскальна проблема, або, скажімо так, не вирішене питання щодо видатків військового характеру, так званих мілітарних видатків", - сказав він.

Марченко повідомив, що за останні пів року Україна мінімально отримувала допомоги від партнерів у військовій частині, що спричинило додаткове навантаження на бюджет в частині додаткових видатків військового характеру. Зараз це перекривається, переміщуються видатки кінця року на необхідну закупівлю зброї, замовлення снарядів і інші речі, які зараз необхідні.

"На даний момент, я думаю, що можна говорити про цифру близько 5 млрд доларів. Я оперую такою цифрою в доларах, тому що мені простіше пояснювати цей геп (прогалина - ред.) для наших партнерів. Це формований геп на даний момент, і ми думаємо яким чином його будемо перекривати вже найближчим часом", - сказав він.

За словами міністра, питання досить актуальне, оскільки є певні зобов'язання перед нашими партнерами, є програма Міжнародного валютного фонду.

"Але ці видатки передбачають інший набір дій інструментів, ніж наприклад пошук коштів партнерів. Тобто ці видатки ми маємо перекривати самостійно, і вони досить великі. Тобто питання залишається, але є у нас план", - сказав він.

Марченко нагадав, що в найближчі тижні буде місія МВФ: "Нам потрібно успішно пройти четвертий перегляд програми. Ми зробили всі кроки для того, щоб він був успішним. А далі будемо спілкувати з нашими партнерами шукати способи і рішення".

Нагадаємо, Росія не безпосередньо, але сама може оплатити зброю для України. Євросоюз схвалив використання прибутків від російських заморожених активів на користь України. Гроші можуть надійти вже цього року.

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