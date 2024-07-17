Скільки хотів, стільки й отримав: суд визначив розмір застави нардепу Задорожньому

Вищий антикорупційний суд у середу, 17 липня, обрав запобіжний захід у вигляді застави розміром 3 млн гривень нардепу Миколі Задорожньому, якого підозрюють у вимаганні хабаря.

Про це пише "Слово і діло".

Детектив НАБУ і прокурор САП просили призначити нардепу 5 млн грн застави, а також покласти на нього низку обов'язків, щоб унеможливити безперешкодний виїзд підозрюваного за кордон, на який він має право як батько трьох неповнолітніх дітей.

Слідство також зауважило, що Задорожній має зв'язки в органах правопорядку і може задіяти їх для перешкоджання слідству.

"Клопотання задовольнити частково. Застосувати до підозрюваного Миколи Задорожнього запобіжний захід у виді застави розміром 3 028 000 млн грн", – оголосила рішення слідча суддя ВАКС Лариса Задорожна.

За рішенням суду, Задорожній також зобов'язаний:

з'являтися до суду та слідчих органів за кожною вимогою;

повідомляти про зміну місця проживання або роботи;

не виїжджати за межі Києва та Київської області без дозволу;

здати слідчим органам на зберігання закордонний паспорт;

носити електронний браслет.

Нагадаємо, у понеділок, 15 липня, НАБУ та САП повідомили про підозру народному депутату України. За даними слідства депутат вимагав хабар у розмірі 14% від суми коштів, виділених на ремонт водогону в Охтирському районі Сумської області. За 3,4 млн гривень депутат обіцяв "допомогу" у подоланні перешкод у проведенні ремонту водогону з боку різних органів контролю.

Того ж дня нардепа Задорожнього виключили з партії "Слуга народу" та парламентської комісії з використання бюджетних коштів на будівництво фортифікацій і виготовлення дронів на час проведення розслідування.

Читайте також: