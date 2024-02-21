Скільки "Іскандерів" РФ розгорнула вздовж кордону з Україною: відповідь ГУР МО

У вересні РФ вздовж кордону з Україною розгорнула 46 пускових установок ракетного комплексу "Іскандер". Станом на зараз додалося ще дві.

Про це повідомив заступник начальника ГУР МО України генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Набагато змінитися не може. Виробництво в них маленьке. 46 було, зараз 48. Додалися дві пускові установки, вони зробили додаткову тактичну групу, яка застосовується для пусків саме балістичних ракет із території Росії", – зауважив він.

Нагадаємо, у Повітряних силах пояснили, чому окупанти б'ють балістикою пізно вночі.

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