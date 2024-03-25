Скільки колаборантів виявили від початку війни: в СБУ назвали цифру

Всі колаборанти та зрадники будуть притягнені до кримінальної відповідальності.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України СБУ викрила понад 2 тисячі зрадників і понад 6 тисяч колаборантів.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Спецслужба комплексно протидіє російському впливу всередині країни, викриваючи ворожих агентів, зрадників і колаборантів.

Зокрема, від початку вторгнення РФ:

викрито понад 2,5 тисячі зрадників, понад 6,5 тисячі колаборантів і пособників РФ, а також понад 470 навідників та корегувальників.

викрито 47 російських агентурних мереж

відкрито 83 кримінальні справи щодо 82 священнослужителів УПЦ (МП), які займаються розпалюванням міжнаціональної ворожнечі, співпрацюють з ворогом та виправдовують агресію РФ.

понад 200 клірикам РПЦ заборонено в’їзд до України

Нагадаємо, Служба безпеки України знешкодила агентурну мережу військової контррозвідки ФСБ, до якої входили колишні та нинішні посадовці спецслужб України. У результаті багатоетапної спецоперації у різних регіонах затримано п’ять учасників ворожої групи.

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