Скільки колаборантів виявили від початку війни: в СБУ назвали цифру

Всі колаборанти та зрадники будуть притягнені до кримінальної відповідальності.
Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України СБУ викрила понад 2 тисячі зрадників і понад 6 тисяч колаборантів.
Про це повідомили у пресслужбі відомства.
Спецслужба комплексно протидіє російському впливу всередині країни, викриваючи ворожих агентів, зрадників і колаборантів.
Зокрема, від початку вторгнення РФ:
- викрито понад 2,5 тисячі зрадників, понад 6,5 тисячі колаборантів і пособників РФ, а також понад 470 навідників та корегувальників.
- викрито 47 російських агентурних мереж
- відкрито 83 кримінальні справи щодо 82 священнослужителів УПЦ (МП), які займаються розпалюванням міжнаціональної ворожнечі, співпрацюють з ворогом та виправдовують агресію РФ.
- понад 200 клірикам РПЦ заборонено в’їзд до України
Нагадаємо, Служба безпеки України знешкодила агентурну мережу військової контррозвідки ФСБ, до якої входили колишні та нинішні посадовці спецслужб України. У результаті багатоетапної спецоперації у різних регіонах затримано п’ять учасників ворожої групи.
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