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Скільки колаборантів виявили від початку війни: в СБУ назвали цифру

Скільки колаборантів виявили від початку війни: в СБУ назвали цифру

Українців каратимуть за колабораціонізм / Фото: Associated Press

Всі колаборанти та зрадники будуть притягнені до кримінальної відповідальності.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України СБУ викрила понад 2 тисячі зрадників і понад 6 тисяч колаборантів.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Спецслужба комплексно протидіє російському впливу всередині країни, викриваючи ворожих агентів, зрадників і колаборантів.

Зокрема, від початку вторгнення РФ:

  • викрито понад 2,5 тисячі зрадників, понад 6,5 тисячі колаборантів і пособників РФ, а також понад 470 навідників та корегувальників.
  • викрито 47 російських агентурних мереж
  • відкрито 83 кримінальні справи щодо 82 священнослужителів УПЦ (МП), які займаються розпалюванням міжнаціональної ворожнечі, співпрацюють з ворогом та виправдовують агресію РФ.
  • понад 200 клірикам РПЦ заборонено в’їзд до України

Нагадаємо, Служба безпеки України знешкодила агентурну мережу військової контррозвідки ФСБ, до якої входили колишні та нинішні посадовці спецслужб України. У результаті багатоетапної спецоперації у різних регіонах затримано п’ять учасників ворожої групи.

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