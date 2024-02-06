Скільки кораблів втратив Чорноморський флот РФ: у ЗСУ шокували цифрою

До початку вторгнення Чорноморський флот РФ налічував 74 бойових кораблі.
Україна вивела із ладу близько 33% бойових кораблів Чорноморського флоту РФ Україна від початку вторгнення Путіна.
Такі дані наводить СтратКом ЗСУ.
За даними Генерального штабу Збройних сил України, українські військові вивели з ладу 24 російських кораблі та один підводний човен.
"За даними з відкритих джерел, станом на початок широкомасштабного вторгнення чорноморський флот рф налічував 74 бойових кораблі. Агресія проти України шкідлива для вашого флоту. Число дня - близько 33%", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на початку лютого ексофіцер ВМС Бельгії та нинішній військово-морський аналітик Фредерік Ван Локерен опублікував оновлену інфографіку щодо втрат Чорноморського флоту РФ.
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