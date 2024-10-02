Скільки коштів РНБО пропонує виділити 2025 року на потреби оборони

Зеленський увів в дію рішення РНБО щодо забезпечення видатків на оборону на 2025 рік
Президент Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки та оборони щодо оборонного бюджету на 2025 рік.
Про це йдеться в указі глави держави.
Частина рішення РНБО засекречена. Відповідно до опублікованої інформації, уряд має:
- Передбачити на наступний рік фінансування сектору безпеки і оборони на рівні не менш ніж 26,3% ВВП. Фінансування потреб сектору безпеки та оборони має становити не менше 2 223 042,4 млн гривень;
- Забезпечити можливість збільшення у 2025 році витрат на нацбезпеку та оборону з урахуванням військово-політичної обстановки та вимог бюджетного законодавства.
- Вжити заходів для того, щоб у 2025 році було першочергово профінансовано діяльність суб'єктів сектору безпеки та оборони України з низки напрямків, зокрема розвитку сектору за стандартами НАТО та ЄС, підтримка та збільшення здібностей ЗСУ та захист об'єктів критичної інфраструктури.
- Вжити заходів для забезпечення своєчасного фінансування на виплату грошового забезпечення військових, осіб рядового та начальницького складу, поліцейських;
- Забезпечити інформування апарату РНБО щомісяця до 15 числа про стан фінансування сектору безпеки та оборони.