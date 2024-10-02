Скільки коштів РНБО пропонує виділити 2025 року на потреби оборони

Зеленський увів в дію рішення РНБО щодо забезпечення видатків на оборону на 2025 рік

Президент Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки та оборони щодо оборонного бюджету на 2025 рік.

Про це йдеться в указі глави держави.

Частина рішення РНБО засекречена. Відповідно до опублікованої інформації, уряд має:

Передбачити на наступний рік фінансування сектору безпеки і оборони на рівні не менш ніж 26,3% ВВП. Фінансування потреб сектору безпеки та оборони має становити не менше 2 223 042,4 млн гривень;

Забезпечити можливість збільшення у 2025 році витрат на нацбезпеку та оборону з урахуванням військово-політичної обстановки та вимог бюджетного законодавства.

Вжити заходів для того, щоб у 2025 році було першочергово профінансовано діяльність суб'єктів сектору безпеки та оборони України з низки напрямків, зокрема розвитку сектору за стандартами НАТО та ЄС, підтримка та збільшення здібностей ЗСУ та захист об'єктів критичної інфраструктури.

Вжити заходів для забезпечення своєчасного фінансування на виплату грошового забезпечення військових, осіб рядового та начальницького складу, поліцейських;

Забезпечити інформування апарату РНБО щомісяця до 15 числа про стан фінансування сектору безпеки та оборони.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.