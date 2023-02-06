Скільки коштує однокімнатна квартира з ремонтом: рейтинг цін в Україні

Ціни на готові однокімнатні квартири з ремонтом у великих містах України стартують від 480 тисяч гривень. Найдешевше можна придбати житло у Кривому Розі, найдорожче в Києві - 3,2 млн.

За останні три місяці готові квартири подешевшали лише в столиці, йдеться у статистиці ЛУН.

Так, у Києві в середньому вартість однокімнатних квартир знизилась на 400 тисяч гривень, що становить –12%. Решта регіонів залишилась без змін. Цікаво, що в Ужгороді трикімнатні квартири від власників у середньому на тисячу доларів дорожчі ніж в Одесі.

"Близькість до кордону з ЄС та віддаленість від бойових дій сьогодні є вагомою конкурентною перевагою", - зазначає ЛУН.

Скільки коштує 1-кімнатна квартира з ремонтом:

Київ - 3,2 млн грн

- 3,2 млн грн Львів - 2,1 млн грн

- 2,1 млн грн Одеса - 1,7 млн грн

- 1,7 млн грн Вінниця - 1,6 млн грн

- 1,6 млн грн Ужгород - 1,6 млн грн

- 1,6 млн грн Дніпро - 1,6 млн грн

- 1,6 млн грн Луцьк - 1,5 млн грн

- 1,5 млн грн Чернівці - 1,5 млн грн

- 1,5 млн грн Рівне - 1,4 млн грн

- 1,4 млн грн Полтава - 1,4 млн грн

- 1,4 млн грн Тернопіль - 1,4 млн грн

- 1,4 млн грн Черкаси - 1,4 млн грн

- 1,4 млн грн Харків - 1,3 млн грн

- 1,3 млн грн Житомир - 1,3 млн грн

- 1,3 млн грн Хмельницький - 1,2 млн грн

- 1,2 млн грн Херсон - 1,1 млн грн

- 1,1 млн грн Суми - 1,1 млн грн

- 1,1 млн грн Чернігів - 1,1 млн грн

- 1,1 млн грн Івано-Франківськ - 1,1 млн грн

- 1,1 млн грн Миколаїв - 1 млн

- 1 млн Кропивницький - 940 тис. грн

- 940 тис. грн Запоріжжя - 920 тис. грн

- 920 тис. грн Кривий Ріг - 480 тис. грн

Нагадаємо, що покупців нерухомості в Києві взимку 2023-го року стало значно менше. Середня вартість квадратного метра первинного житла наразі стартує від 34 200 грн. Однак ціни, ймовірно, почнуть зростати.

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