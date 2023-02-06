Скільки коштує однокімнатна квартира з ремонтом: рейтинг цін в Україні

Найдешевше у Кривому Розі, Запоріжжі, Кропивницькому та Миколаєві.
Ціни на готові однокімнатні квартири з ремонтом у великих містах України стартують від 480 тисяч гривень. Найдешевше можна придбати житло у Кривому Розі, найдорожче в Києві - 3,2 млн.
За останні три місяці готові квартири подешевшали лише в столиці, йдеться у статистиці ЛУН.
Так, у Києві в середньому вартість однокімнатних квартир знизилась на 400 тисяч гривень, що становить –12%. Решта регіонів залишилась без змін. Цікаво, що в Ужгороді трикімнатні квартири від власників у середньому на тисячу доларів дорожчі ніж в Одесі.
"Близькість до кордону з ЄС та віддаленість від бойових дій сьогодні є вагомою конкурентною перевагою", - зазначає ЛУН.
Скільки коштує 1-кімнатна квартира з ремонтом:
- Київ - 3,2 млн грн
- Львів - 2,1 млн грн
- Одеса - 1,7 млн грн
- Вінниця - 1,6 млн грн
- Ужгород - 1,6 млн грн
- Дніпро - 1,6 млн грн
- Луцьк - 1,5 млн грн
- Чернівці - 1,5 млн грн
- Рівне - 1,4 млн грн
- Полтава - 1,4 млн грн
- Тернопіль - 1,4 млн грн
- Черкаси - 1,4 млн грн
- Харків - 1,3 млн грн
- Житомир - 1,3 млн грн
- Хмельницький - 1,2 млн грн
- Херсон - 1,1 млн грн
- Суми - 1,1 млн грн
- Чернігів - 1,1 млн грн
- Івано-Франківськ - 1,1 млн грн
- Миколаїв - 1 млн
- Кропивницький - 940 тис. грн
- Запоріжжя - 920 тис. грн
- Кривий Ріг - 480 тис. грн
Нагадаємо, що покупців нерухомості в Києві взимку 2023-го року стало значно менше. Середня вартість квадратного метра первинного житла наразі стартує від 34 200 грн. Однак ціни, ймовірно, почнуть зростати.
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