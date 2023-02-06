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Скільки коштує однокімнатна квартира з ремонтом: рейтинг цін в Україні

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Скільки коштує однокімнатна квартира з ремонтом: рейтинг цін в Україні

Фото: pixabay.com

Найдешевше у Кривому Розі, Запоріжжі, Кропивницькому та Миколаєві.

Ціни на готові однокімнатні квартири з ремонтом у великих містах України стартують від 480 тисяч гривень. Найдешевше можна придбати житло у Кривому Розі, найдорожче в Києві - 3,2 млн.

За останні три місяці готові квартири подешевшали лише в столиці, йдеться у статистиці ЛУН.

Так, у Києві в середньому вартість однокімнатних квартир знизилась на 400 тисяч гривень, що становить –12%. Решта регіонів залишилась без змін. Цікаво, що в Ужгороді трикімнатні квартири від власників у середньому на тисячу доларів дорожчі ніж в Одесі

"Близькість до кордону з ЄС та віддаленість від бойових дій сьогодні є вагомою конкурентною перевагою", - зазначає ЛУН.

Скільки коштує 1-кімнатна квартира з ремонтом:

  • Київ - 3,2 млн грн
  • Львів - 2,1 млн грн
  • Одеса - 1,7 млн грн
  • Вінниця - 1,6 млн грн
  • Ужгород - 1,6 млн грн
  • Дніпро - 1,6 млн грн
  • Луцьк - 1,5 млн грн
  • Чернівці - 1,5 млн грн
  • Рівне - 1,4 млн грн
  • Полтава - 1,4 млн грн
  • Тернопіль - 1,4 млн грн
  • Черкаси - 1,4 млн грн
  • Харків - 1,3 млн грн
  • Житомир - 1,3 млн грн
  • Хмельницький - 1,2 млн грн
  • Херсон - 1,1 млн грн
  • Суми - 1,1 млн грн
  • Чернігів - 1,1 млн грн
  • Івано-Франківськ - 1,1 млн грн
  • Миколаїв - 1 млн
  • Кропивницький - 940 тис. грн
  • Запоріжжя - 920 тис. грн
  • Кривий Ріг - 480 тис. грн

Нагадаємо, що покупців нерухомості в Києві взимку 2023-го року стало значно менше. Середня вартість квадратного метра первинного житла наразі стартує від 34 200 грн. Однак ціни, ймовірно, почнуть зростати.

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Перегляди
2439
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