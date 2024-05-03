Скільки квадратних кілометрів України окупували росіяни від початку року: звіт Шойгу

Путінський посіпака, вочевидь, дуже пишається тими квадратними кілометрами, на яких росіяни знищили життя.

Російські війська з початку року взяли під контроль 547 квадратних кілометрів на території нових регіонів. Такими підрахунками поділився голова МО РФ Сергій Шойгу.

Про це пише російське пропагандистське видання "РИА Нововсти".

"Військові продовжують зламувати систему опорних пунктів противника, підрозділи ЗСУ змушені кидати свої позиції та відступати", – наголосив міністр оборони Росії.

Він додав, що за останні два тижні було звільнено населені пункти Новобахмутівка, Семенівка та Бердичі у ДНР.

Нагадаємо, Путін хоче покарати Шойгу за нездатність досягти цілей у війні в Україні.

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