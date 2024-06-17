Скільки людей оновили дані через застосунок “Резерв+”: деталі від Міноборони

Через мобільний застосунок “Резерв+” свої дані оновили вже 1,5 млн громадян.

Про це повідомило 17 червня Міністерство оборони України.

“«Резерв+» залишається найзручнішим способом оновлення даних. Вже 1,5 млн громадян оновили дані через мобільний застосунок. Через ЦНАП — понад 233 000 оновлень, а через ТЦК та СП — 208 000. Цифрові інструменти допомагають оновлювати дані з будь-якої локації та розвантажують ТЦК”, — зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Серед користувачів застосунку — 210 000 військовозобов'язаних жінок. Найактивніше оновлюють дані за кордоном у Польщі, Німеччині, Чехії, Канаді та США.

Оновити дані потрібно до 16 липня. Завантажте Резерв+ в App Store чи Google Play та авторизуйтеся через Bank ID або зверніться до ТЦК чи ЦНАП.

Нагадаємо, адвокат назвав особливість застосунку “Резерв+”.

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