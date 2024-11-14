Скільки людей працюють у ТЦК насправді: в Міноборони відреагували на заяву Безуглої

В українських ТЦК та СП на сьогодні працюють 36 тис. людей, а не не 100 тис., як заявляла народна депутатка Мар’яна Безугла.

Про це речник Міноборони Дмитро Лазуткін повідомив у ефірі телемарафону.

"В ТЦК працює зараз 36 000 людей, серед яких майже 7000 – це цивільні. Серед військових є обмежено придатні – доволі багато таких людей. Також є близько 3000 жінок. Тому не зовсім ті цифри, які ви озвучили, відповідають дійсності", – відповів Лазуткін на запитання ведучого.

Нагадаємо, напередодні Безугла заявила, що чисельність працівників у ТЦК разом з рекрутинговими центрами становить до 100 тис. На думку народної обраниці, ліквідація ТЦК вивільнила б до 50 тис. військових, які б могли поповнити бойові підрозділи.

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