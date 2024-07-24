Скільки людей спілкуються українською вдома: соціологи здивували цифрами

За останні 10 років кількість тих, хто спілкується вдома українською мовою, зросла майже у півтора раза – від 50 до 70,5 відсотків. При цьому 78% громадян вважають українську мову рідною.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Центром Разумкова.

Соціологи зазначають, що 69,5% респондентів вільно володіють українською мовою. Ще 27% зазначили, що їх рівень володіння українською дозволяє безперешкодно спілкуватися на побутовому рівні, але є недостатнім для обговорення складних тем.

При цьому 2% громадян заявили, що погано розуміють державну мову і спілкуватися нею є проблемою, а 0,5% зізналися, що взагалі не розуміють української.

Соціологи Центру Разумкова порівняли результати цього дослідження з аналогічними опитуваннями, проведеними 2006, 2015, та 2017 року.

З'ясувалося, що у державі значно збільшилась частка громадян, які вважають українську мову рідною:

2024 рік – 78%;

2017 рік – 68%;

2015 рік – 60%;

2006 рік – 52%.

При цьому 13% респондентів відповіли, що для них однаково рідними є й українська, і російська мови. Лише 6% опитаних заявили, що рідною для них є російська. Для порівняння у 2006 році таку відповідь дали 31% респондентів, а у 2015 році – 15%.

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За 18 років також суттєво збільшився відсоток громадян, які розмовляють переважно українською не лише у публічному просторі, а й вдома:

2024 рік – 70,5%;

2015 рік – 50%;

2006 рік – 46%.

При цьому переважно російською спілкуються вдома 11% опитаних, що у 3,5 раза менше ніж у 2006 році (38%).

Примітно, що 75,5% респондентів вважають спілкування українською у публічному просторі більш престижним, 16% відповіли, що їм "байдуже" якою мовою спілкуватись на роботі, я 6% зберігають прихильність до російської.

У 2015 році ці показники становили відповідно 43% (українська), 29% (не важливо) та 21,5% (російська).

Соціологічна служба Центру Разумкова проводила опитування 6-12 червня 2024 року методом face-to-face на підконтрольних Україні територіях, де не ведуться бойові дії. Участь в опитуванні взяли 2016 респондентів віком від 18 років.

Нагадаємо, після 2017 року кількість українців, які вважали себе з росіянами "братніми народами" впала з 27% опитаних до 3%.

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