Скільки людей у розшуку в Рівненській області через неявку до ТЦК: названо цифру

У Рівненській області територіальні центри комплектування розшукують 9 555 чоловіків, які ухиляються від військової служби. Військовозобов'язаних наразі розшукують правоохоронці.

Про це розповіла "Суспільному" речниця Рівненського обласного ТЦК Тетяна Камерістова.

За її словами, в області відкрили 942 кримінальні справи про ухилення від призову. Йдеться про людей, які отримали повістку та не з'явилися за викликом до ТЦК.

"Людина, яка отримала повістку під особистий підпис зобов'язана з'явитися. Якщо вона не з'явилася, ми вичікуємо певний проміжок часу, тоді їхні дані передаємо до правоохоронців", - наголосила Камерістова.

Представниця ТЦК та СП наголосила, що 148 чоловіків притягнули до кримінальної та адміністративної відповідальностей.

"Кожен громадянин України зобов'язаний звернутися до ТЦК для уточнення своїх даних. Не обов'язково людина, яка буде призвана до лав Збройних сил, буде на передовій. Є підрозділи забезпечення, є штабні посади. Є багато людей, які мають обмеження через стан здоров'я, або за сімейним станом - вони не будуть призвані до війська. У будь-якому випадку уточнити свої дані вони зобов'язані", - наголосила Тетяна Камерістова.

Як повідомлялося, в Чернівецькій області через неявку до ТЦК та СП розшукують понад 5 тисяч ухилянтів. Загалом майже 30 тисяч військовозобов’язаних не прибули до ТЦК та СП для уточнення своїх даних.

Читайте також: