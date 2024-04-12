Скільки людей у розшуку в Запорізькій області через неявку до ТЦК: названо цифру

У Запорізькій області територіальні центри комплектування розшукують близько п'яти тисяч людей. Серед них не тільки ухилянти, а й чоловіки, які не оновили свої дані.

Про це "Суспільному" розповів тимчасово виконувач обов’язків начальника відділу зв’язків з громадськістю обласного ТЦК та СП Максим Кара.

Він зауважив, що це чоловіки, які або навчаються, але не надали інформацію до РТЦК, або вони набули інвалідності і також не уточнили свої облікові дані:

"Нині проводяться заходи з повторного оповіщення, обходження адрес місця проживання, також під час патрулювання національної поліції у місті, або на блокпостах, такі люди виявляються. Сповіщається РЦК. Людина доставляється до районного територіально центру для виписки протоколу або за місцем виявлення такої особи складається вже протокол. Після чого вручається повістка", - наголосив Кара.

За його словами, документи на людей, які перебувають в розшуку, ТЦК передає до Нацполіції. Крім того, дані вносять до реєстру військовозобов'язаних "Оберіг". Завдяки цьому патрульні можуть виявити громадянина, якщо перебуває в іншій області. Потім сповіщають РТЦК за місцем реєстрації та складають протокол, а вже після цього виписують повістку до районного центру комплектування.

Як повідомлялося, в Чернівецькій області через неявку до ТЦК та СП розшукують понад 5 тисяч ухилянтів. Загалом майже 30 тисяч військовозобов’язаних не прибули до ТЦК та СП для уточнення своїх даних.

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