Скільки людей в Україні вважаються зниклими безвісти: страшні цифри

Більша частина людей, які вважаються зниклими безвісти, - це військові.

В Україні через війну зниклими безвісти вважаються понад 26 тисяч людей. Наразі вони перебувають в розшуку.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко.

За його словами, більша частина людей, які вважаються зниклими безвісти, - це військові.

“Зі зниклих безвісти людей 11 тисяч – це цивільні, і близько 15 тисяч – це військові”, – наголосив Леонід Тимченко.

Він також додав, що його відомство “взяло все найкраще, що було створено в Мінреінтеграції” та створило власний call-центр для родичів зниклих безвісти.

“Що стосується МВС, ми обліковуємо всю інформацію, ведемо реєстр. На сьогодні близько 9 тисяч рідних, сімей отримали виписки з Єдиного реєстру або зниклих безвісти за особливих обставин”, – заявив заступник міністра.

Нагадаємо, що окупанти змушували полонених українців доставляти боєприпаси мінними полями.

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