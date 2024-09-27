Скільки людей в Україні є офіційно зниклими безвісти – в МВС підрахували

Станом на сьогодні в Єдиному реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин налічується 55 тис. людей.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко в інтерв'ю "Укрінформу".

Більшість із зниклих безвісти – військовослужбовці.

"Ця цифра є досить динамічною: коли місце перебування зниклих безвісти осіб встановлюють, у деяких випадках виявляється, що громадянин, наприклад, – у полоні. На жаль, встановлюємо і загиблих серед тих, кого вважали зниклими безвісти", – каже Тимченко.

Нагадаємо, що у ЗСУ створюють єдину систему по роботі з членами сімей загиблих, зниклих безвісти і полонених.

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