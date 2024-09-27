Скільки людей в Україні є офіційно зниклими безвісти – в МВС підрахували

Більшість із зниклих безвісти – військовослужбовці.
Станом на сьогодні в Єдиному реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин налічується 55 тис. людей.
Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко в інтерв'ю "Укрінформу".
Більшість із зниклих безвісти – військовослужбовці.
"Ця цифра є досить динамічною: коли місце перебування зниклих безвісти осіб встановлюють, у деяких випадках виявляється, що громадянин, наприклад, – у полоні. На жаль, встановлюємо і загиблих серед тих, кого вважали зниклими безвісти", – каже Тимченко.
Нагадаємо, що у ЗСУ створюють єдину систему по роботі з членами сімей загиблих, зниклих безвісти і полонених.
Читайте також:
- Як у Києві знайти безвісти зниклих: адреси і телефон
- Рідний у полоні РФ: як дізнатися хоч якусь інформацію і що робити
- Повернення з небуття: як на полях шукають тіла загиблих захисників України та навіщо потрібні останки окупантів