Скільки людей вважають зниклими безвісти в Україні через війну — Червоний Хрест назвав кількість

В організації заявили, що допомогли тисячам розлучених родичів зв’язатися з їхніми близькими чи дізнатися більше про їхню долю, але безліч людей ще не отримали жодних звісток.

Через війну 23 тисячі людей вважаються зниклими безвісти в Україні.

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) повідомив про це 19 лютого.

"Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) працює, аби з’ясувати долю 23 000 людей, сім’ї яких не мають звісток від них – або тому, що вони потрапили в полон чи були вбиті, або тому, що зв’язок із ними було втрачено після того, як вони залишили свій дім. З усіх невимовних втрат і страждань найбільшого болю завдає розлучення сім’ї. Через два роки після ескалації збройного конфлікту гуманітарні потреби продовжують зростати, зокрема для мільйонів переміщених осіб на територіях обох країн та поза їх межами", – повідомили в МКЧХ.

Там також зауважили, що протягом останніх двох років організація отримала понад 115 тисяч звернень телефоном, через онлайн-форми, листами чи особисто від родин у Росії й Україні, які розшукують своїх зниклих безвісти родичів.

"Не передати цей біль, коли не знаєш, що з твоїм близьким, а це – трагічна реальність для десятків тисяч сімей, які живуть у стані безперервної тривоги. Родини мають право знати долю своїх родичів та, за можливості, підтримувати з ними зв’язок", – заявив голова Бюро Центрального агентства розшуку (БЦАР) МКЧХ Дусан Вуджасанін.

Нагадаємо, кількість зниклих безвісти через війну РФ проти України раніше повідомляв і заступник міністра внутрішніх справ.

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