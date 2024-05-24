Скільки людей вже оновили дані через "Резерв+": у Міноборони відповіли

Близько мільйона українців вже оновили свої дані через застосунок "Резерв+". Він став найпопулярнішим способом виконання норми закону про військовий облік.

Українці найактивніше оновлюють свої дані через застосунок "Резерв+".

Про це розповів речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Є три можливості оновити свої дані - це ТЦК, ЦНАП та "Резерв+". Нагадаю, що в травні цього року мобілізація не починалася, вона продовжується, адже продовжується агресія РФ. Тобто потрібно підкріплення на лінії бойового зіткнення. Потрібні люди, які будуть стримувати ворога. Наразі застосунок "Резерв+" став найбільш популярним", - розповів Лазуткін.

За словами речника Міноборони України, близько мільйона людей вже оновили свої дані саме через "Резерв+".

"Близько 11 тис. українців зробили це за межами нашої країни в Польщі, Німеччини, Чехії та Канаді. Також близько 120 тис. військовозобов'язаних жінок уточнили свої дані через застосунок "Резерв+". 145 тис. людей, які заброньовані або мають відстрочку, також виконали норму закону. Вочевидь, саме через застосунок "Резерв+" українці мають бажання оновлювати свої дані", - сказав Лазуткін.

За його словами, попри те, що в перші дні роботи у застосунку були збої через перевантаження серверів, зараз все працює.

Нагадаємо, для українських військовозобов'язаних запустили новий додаток “Резерв+”. З його допомогою можна дистанційно уточнити облікові дані у територіальному центрі комплектування (ТЦК). Навіщо потрібен “Резерв+”, як працює додаток і чи потрібно йти до військкомату — читайте в матеріалі ТСН.ua.

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