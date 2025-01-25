Скільки людей загинуло в Маріуполі: Зеленський назвав приголомшливі цифри

Точної кількості загиблих назвати неможливо, поки не будуть проведені “певні роботи на місці”.

Кількість українців, загиблих під час російського вторгнення у Маріуполі, може становити тисячі або десятки тисяч.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю італійській журналістці Чечілії Салі.

За його словами, точної кількості загиблих назвати неможливо, поки не будуть проведені “певні роботи на місці”.

“У нас була інформація, що росіяни вбили десь біля 20 тисяч. Але я не можу сказати конкретно”, - зауважив президент.

Зеленський зазначив, що під час бойових дій, які велися під час штурму росіянами цього українського міста, дуже багато людей було поранено і вони загинули під завалами.

При цьому він пояснив, що швидка відбудова будинків у Маріуполі зумовлена тим, що окупанти намагаються приховати сліди своїх злочинів.

“Це передусім для того, щоб заховати всіх людей, яких вони вбили”, - наголосив він.

Володимир Зеленський нагадав, що так само росіяни відбудовували місто Грозний, яке було повністю зруйноване під час Чеченської війни.

Також український президент сказав, що досі невідомо, скільки людей, зокрема дітей, росіяни вивезли з Маріуполя.

“Чотири тисячі ми повернули. А там - ще тисячі”, - наголосив він.

Окрім того, за словами Зеленського, невідома доля тих цивільних громадян, які виходили з протестами проти окупації — їх могли убити або катувати в ув’язненні.

“Це можуть бути сотні, тисячі або десятки тисяч людей”, - підсумував він.

Нагадаємо, чергову партію учнів із тимчасово окупованого Маріуполя вивезли до Росії. 119 українських школярів старших класів пройдуть “перевиховання” під час агітаційних зустрічей з російськими пропагандистами.

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