Скільки людей залишаються в Авдіївці та чому вони не евакуюються: Барабаш пояснив

В Авдіївці досі залишається дуже багато людей. В місті, яке нещадно обстрілюють російські окупанти, станом на зараз перебувають 1129 місцевих.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив керівник Авдіївської МВА Віталій Барабаш.

"Дійсно, ще дуже багато людей залишаються в місті. Станом на зараз 1129 людей в місті. "Біля янголи" постійно вивозять людей. Але здебільшого вдається вивозити одну, дві, максимум три людини. Також є три групи волонтерів, які допомагають нам з евакуацією. Постійно кожного дня, якщо є дзвінок, що є люди які хочуть виїхати, то хлопці завжди готові. Можна забрати і собак, і кішок, корів забрати не виходить, для них вже місця немає”. - наголосив Віталій Барабаш.

За його словами, люди кажуть, що не хочуть евакуюватися. Найголовніша причина - це страх дороги, яка постійно обстрілюється російськими окупантами.

“Що люди кажуть, чому не хочуть евакуюватися. Різне кажуть. Але тішить, що вже не кажуть, що нема куди їхати. Бо раніше було дуже багато саме таких відповідей. Більшість відповідей зраз, і тут я з ними погоджуюсь, - це страх дороги. Тут я розумію, бо не так страшно бути в самій Авдіївці, скільки страшно виїжджати або заїжджати. Дорога, яка 22 кілометри, вона постійно під обстрілами. Ворог застосовує дрони, і це дуже страшно”, - підкреслив керівник Авдіївської МВА.

Крім того, люди бояться, що якщо поїдуть, то вже додому не повернуться. Умовно, відсотків 70 із таких людей - похилого віку. Їм морально складно прийняти таке рішення.

Нагадаємо, що Росія провалила початковий план захоплення Авдіївки.

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