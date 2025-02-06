Скільки людей залишилося на підконтрольній Україні території — відповідь демографині

Елла Лібанова пояснила, як саме обчислюється кількість людей під час війни.

Станом на середину 2024 року в Україні, а саме на підконтрольних їй територіях, проживало 30 млн людей.

Про це Центру протидії дезінформації розповіла директорка Інституту демографії та соціальних наук імені М.В. Птухи НАН України Елла Лібанова.

"От станом на середину минулого року, десь 30 млн в кордонах підконтрольних українській владі начебто є. Ну я так - дуже обережно, плюс-мінус півмільйона точно", — сказала Елла Лібанова.

Експертка також розповіла, як саме демографи з’ясовують чисельність населення в Україні.

"Ми намагаємося з’ясувати чисельність населення в кордонах 1991 року. Для нас це принциповою. Та окреслити чисельність населення в кордонах території, підконтрольній легітимній українській владі... Але є певні межі нашої похибки, бо ми робимо не перепис, а оцінку. Оцінка робиться переважно за даними трьох провідних українських операторів стільникового зв'язку: "Київстар", Vodafone та lifecell", — розповіла Лібанова.

За її словами, до цих показників демографи додають людей старшого та наймолодшого віку, які не користуються мобільними телефонами, що є загалом складною, але результативною методикою.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що зниження мобілізаційного віку недоцільне, оскільки психологічна зрілість юнаків завершується лише у 25 років. Таку думку висловила директорка Інституту демографії та соціальних наук імені М.В. Птухи НАН України Елла Лібанова.

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