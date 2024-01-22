Скільки людей залишиться в Україні через 15 років після війни – оцінка демографів

Через 15 років після закінчення війни в Україні кількість населення скоротиться приблизно 10-12 млн.

Якщо війна в Україні закінчиться наприкінці 2024 року чи в 2025 році, то через 15 років після цього кількість населення становитиме приблизно 30,5 млн людей.

Про це розповів заступник директора з наукової роботи Інстистуту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Олександр Гладун розповів "24 каналу".

Демографи оцінили, що на початок 2022 року кількість населення України становила приблизно 42 млн. Йдеться про кордони 1991 року, тобто разом з окупованим Кримом та захопленими частинами Донеччини і Луганщини.

За словами Гладуна, аби спрогнозувати чисельність населення, довелося закласти прогнози щодо народжуваності, смертності та міграції. Але найперше питання, яке потрібно було вирішити – коли закінчиться війна.

"Адже під час війни демографічні процеси мають свої особливості, протягом двох-чотирьох років після війни є свої особливості. Лише після цього періоду демографічні процеси більш-менш стабілізуються. Тоді в цей період можна робити більш-менш точні прогнози", – пояснив заступник директора з наукової роботи Інстистуту демографії.

Читайте провідні новини дня:

Кількість населення України через 15 років після війни

До свого прогнозу щодо кількості населення України Інститут заклав гіпотезу, що війна закінчиться наприкінці 2024 року або 2025 року. На основі цієї гіпотези фахівці розробили прогнози щодо процесів народжуваності, смертності та міграції в період війни та після неї. Прогноз охоплює період до 2037 року.

"Ще раз підкреслю, що це в кордонах 1991 року. За прогнозом вийшло, що на початок 2037 року нас буде приблизно 30,5 мільйона осіб. Тобто, скорочення за 15 років – приблизно 10-12 мільйонів. Це дуже стрімке скорочення населення", – зазначив Гладун.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua поінформував, якою може стати Україна, якщо війна триватиме 10 років: що буде з ресурсами, економікою та населенням.

Читайте також: