Скільки митців не повернулися із відряджень з-за кордону: у Раді назвали цифри

Близько 40% митців, яким надавали дозвіл на виїзд за кордон під час воєнного стану, не поверталися назад.

Про це на брифінгу заявила народна депутатка, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони і розвідки Соломія Бобровська, коментуючи рішення Мінкульту про призупинення видачі рекомендацій до ДПСУ про виїзд за кордон, передає "Еспресо".

"Це буде ускладнення виїзду, але якщо їхня кількість (тих, хто не повернувся з-за кордону – Ред.) перевищує 30-40%, і вони не повертаються, тоді це очевидно логічне рішення", – заявила нардепка.

"Це корупційний складник, який грає на руку ухилянтам, з повагою до всієї фаховості в культурному середовищі", – додала Бобровська.

Голова комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин у коментарі Новини.LIVE заявив, що 579 військовозобов’язаних виїхали за кордон за сприяння Мінкульту і не повернулися. За його словами, в парламенті немає даних, скільки з цих осіб справді працюють у медіа чи культурній сфері.

Нагадаємо, що Мінкульт з 3 березня тимчасово припинить видавати листи для сприяння митцям та медійникам у виїзді за кордон. Також ми писали, що в Україні змінились правила перетину кордону для перевізників гуманітарних та медичних вантажів.

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