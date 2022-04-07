Скільки мільярдів фінансової допомоги отримала Україна і на яку суму очікує ще: у Мінфіні відповіли

Скільки мільярдів фінансової допомоги отримала Україна і на яку суму очікує ще: у Мінфіні відповіли

Мінфін веде відповідні перемовини з МВФ та Світовим банком.

Сьогодні Міністерство фінансів веде перемовини про отримання допомоги під партнерів на загальну суму близько 7 млрд євро, з яких Україні надали уже близько 3 млрд євро.

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Про це на брифінгу заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Сьогодні, 7 квітня, міністр фінансів України підписав угоду з Німеччиною на зв'язаний кредит на суму 150 млн євро. Крім того, минулого тижня Україна отримала 300 млн євро кредитних коштів від Франції, а від США - 500 млн доларів безповоротної допомоги.

Марченко зазначив, що найбільше перспектив він вбачає у колективному механізмі підтримки. Тож Мінфін веде відповідні перемовини з Міжнародним валютним фондом та Світовим банком.

Своєю чергою Світовий банк створив трастовий фонд для підтримки України, поповнити який можуть різні країни, а з МВФ обговорюється можливість надання Україні спеціальних прав запозичень (як грант або як кредит) інших країн.

Також він зазначив, що Канада готова надати кредит на 500 млн доларів.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що війна в Україні завдала значних втрат: їхня сума значно перевищує 1 трильйон доларів.