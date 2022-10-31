Скільки мільярдів втрачає економіка України від повітряних тривог вдень: названо суму

Росія намагається також паралізувати економічну активність в Україні, каже Гетманцев.

Економіка України втрачає від масштабних повітряних тривог впродовж робочого дня щонайменше 7,5 млрд грн.

Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев на своїй сторінці у Facebook.

"Очевидно, що ударами по нашій країні в понеділок вранці, коли люди ідуть на роботу, ворог не тільки намагається завдати удару по енергетичній інфраструктурі, але й паралізувати економічну активність", – резюмував він.

З його слів, втрати від масштабних тривог, що тривають у робочий день, обраховуються щонайменше у 7,5 млрд грн втрат для ВВП.

"Тому важливо організувати роботу як державного, так і приватного сектора економіки віддалено/в неробочі години/у вихідні таким чином, аби не тільки компенсувати простій, але забезпечити виробництво необхідної для перемоги продукції", – заначив Гетманцев.

Яка ситуація з економікою України

Українська економіка цього року скоротиться майже на 32%, а річна інфляція прискориться до 30% через шкоду, завдану вторгненням Росії.

Цьогорічний економічний спад був спричинений зниженням внутрішнього попиту, порушенням логістики та великими втратами робочої сили та виробничого потенціалу, спричиненими війною.

У звіті НБУ про інфляцію зазначено, що за умов підвищення безпеки та попиту, валовий внутрішній продукт буде зростати приблизно на 4-5% на рік у 2023 і 2024 роках.

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