Скільки мирних жителів Бучі убили російські окупанти: генпрокурор озвучив офіційні цифри

Під час час російської окупації у маленькому містечку Буча Київської області було вбито 637 мирних жителів. Також тут було пошкоджено або зруйновано 460 інфраструктурних об'єктів.

Про це в суботу, 25 листопада, повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін під час вшанування пам’яті жертв масових вбивств у Бучі разом із президентом Швейцарії Аленом Берсе.

За словами генпрокурора, розслідування цих жахливих злочинів триває.

“Ми ідентифікували підрозділи збройних сил РФ, які брали участь у бойових діях у Бучанському районі. 16 російським військовослужбовцям повідомлено про підозру у скоєнні злочинів у Бучі, три обвинувальні акти скеровано до суду”, - написав Андрій Костін у соцмережі Х (раніше Twitter).

Генпрокурор нагадав, що Росія продовжує чинити злочини проти українців і вранці 25 листопада ворог знову атакував мирні українські міста десятками безпілотників. Андрій Костін назвав це черговий доказ того, що Росія є країною-терористом.

“Щиро вдячний Швейцарській Конфедерації за підтримку України. Переконаний, що лише спільними зусиллями світової спільноти ми зможемо покласти край цій війні та відновити справедливість”, - зауважив він.

Нагадаємо, 14 вересня у столиці України було відкрито польовий офіс Міжнародного кримінального суду. Це найбільше представництво МКС (ICC) за межами Гааги.

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