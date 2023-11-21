Скільки мирних жителів загинуло в Україні від 24 лютого 2022 року – висновок ООН

На жаль, повністю убезпечити себе від російської агресії, перебуваючи на території України, майже неможливо.

Від початку повномасштабної збройної агресії РФ проти України 24 лютого 2022 року зафіксовано щонайменше 10 000 випадків загибелі цивільних осіб, понад 560 з них – діти. Щобільше, йдеться про понад 18 500 випадків поранення мирних. Такого висновку дійшла Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ).

Про це повідомляє ООН.

"Десять тисяч загиблих цивільних осіб – це похмура віха для України. Війна Російської Федерації проти України триває вже 21-й місяць та загрожує перетворитися на тривалий конфлікт, що потягне за собою втрати людських життів, масштаби яких годі й уявити", – зазначила голова Моніторингової місії Даніель Белль.

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Люди гинуть не лише у прифронтових регіонах

У відомстві наголошують, що реальна цифра може бути значно вищою, оскільки перевірка таких даних є складною та займає певний час.

Не секрет, що здебільшого атаки російських військ призводять до загибелі та поранення цивільного населення. Так, впродовж останніх трьох місяців переважна більшість підтверджених випадків жертв та постраждалих (86% від загальної кількості) зафіксовано на території, що є підконтрольною уряду України.

"Більшість випадків сталася в результаті застосування зброї вибухової дії з широкою зоною ураження, наприклад артилерійських снарядів, касетних боєприпасів, ракет та баражуючих боєприпасів. Дані про втрати серед цивільних осіб в Україні непропорційно відображають втрати серед людей похилого віку, які часто не мають можливості переїхати до безпечних місць", – деталізували у ММПЛУ.

Крім того, майже половина випадків загибелі та поранення цивільних осіб трапилася далеко від лінії фронту. Тож у відомстві констатували: наразі в Україні немає повністю безпечних місць.

Раніше в ООН заявили, що українські правоохоронці буцімто не вживають заходів для захисту вірян УПЦ МП.

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