Скільки митців загинуло на фронті під час повномасштабної війни: у Мінкульті озвучили цифру

Україна втратила понад 100 військовослужбовців-митців, які загинули на фронті з початку повномасштабної війни Росії проти України.

Про це розповів в ефірі телемарафону очільник Мінкульту Микола Точицький.

Він наголосив, що питання збереження української ідентичності як частини європейської спадщини – це завдання національної безпеки.

"Ця війна не лише за території, вона спрямована на знищення усього українського – культури, мови, ідентичності. Ми маємо вже своє розстріляне покоління митців – це 123 артисти, які зі зброєю в руках захищали нашу з вами історію", – заявив міністр.

За словами міністра, він з партнерами обговорював не лише способи збереження української культури, а й повернення того, що викрала Росія.

"Наші колеги чітко розуміють, що ця війна має ознаки геноциду. Ми будемо робити все, щоб таким чином це було представлено в міжнародних судових інституціях", – підсумував Микола Точицький.

Раніше ми повідомляли, що на фронті загинув оператор каналу "Прямий", військовий Павло Пархоменко, який вступив до лав ЗСУ.

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