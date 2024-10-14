Скільки мобілізованих потрапляє на фронт: у Раді озвучили відсоток

Не всі мобілізовані в Україні потрапляють на лінію фронту, адже в ЗСУ є дефіцит у тилових кадрах на посади, наприклад, електриків чи водіїв.

Про це нардеп-член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Олександр Федієнко повідомив у ефірі "Радіо Свобода".

За словами Федієнка, не всі мобілізовані потрапляють на лінію фронту, таких – близько 10%. Натомість у ЗСУ є дефіцит у тилових кадрах на посади, наприклад, електриків чи водіїв.

"Ми не можемо сказати, що усі, кого мобілізують, вони відправляються на лінію фронту, в окопи. На мій погляд, – до 10-15% військовослужбовців, які зі зброєю в руках виконують свій бойовий обов’язок", – сказав депутат.

"Якщо людина за віком підпадає під мобілізацію, військово-лікарська комісія визначає його придатність, і він може бути обмежено придатним для виконання якихось бойових завдань. Але при цьому у нас не вистачає водіїв, електриків, у нас не вистачає фінансистів – тих людей, які працюють з грошима в бригадах", – пояснив народний обранець.

Він також відповів на запитання, чи провалена мобілізація:

"Мобілізація не зупинялася, вона триває далі. Провалена чи не провалена – це інформація з обмеженим доступом, а кожен має право казати так, як йому завгодно. Я можу лише констатувати те, що наші бойові підрозділи, які зараз виконують свій обов’язок по захисту Батьківщини, потребують доукомплектування".

До слова, представник Закарпатського ОТЦК та СП Сергій Шахлевіч заявив, що альтернативою мобілізації є контрактна служба. Одна з головних переваг – можливість самостійно обирати місце проходження служби.

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