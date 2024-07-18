Скільки можливо забронювати людей для забезпечення військових потреб: в Мінекономіки відповіли

Скористатися електронним бронюванням можуть підприємства, компанії та організації, які вже отримали статус критично важливих для функціонування економіки, додає заступник міністра.

Для забезпечення військових потреб можливо забронювати близько 1,2 млн людей.

Про це в інтервʼю Forbes Ukraine повідомив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

За його словами, вже заброньовано близько 800 тис військовозобов'язаних, тому є певний запас.

Зазначимо, що скористатися електронним бронюванням можуть підприємства, компанії та організації, які вже отримали статус критично важливих для функціонування економіки, додає заступник міністра.

Критерії таких підприємств визначені у постанові №76. За цією процедурою бронюють до 50% осіб, які підлягають мобілізації.

"Забронювати 100% працівників можуть компанії, які критично важливі для забезпечення потреб Збройних сил України (ЗСУ) та інших військових підприємств, компанії паливо-енергетичного та оборонно-промислового комплексів, а також підприємства, що займаються будівництвом фортифікаційних споруд або реалізують проєкти міжнародної технічної допомоги", - повідомив Кіндратів.

Нагадаємо, в урядовому застосунку “Дія” з’явилася можливість бронювання співробітників. Відбуватися це буде в декілька кліків.

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