Скільки можуть тривати екстрені відключення світла: у YASNO відповіли

Через масовану атаку з боку РФ по всій території України застосовуються екстрені відключення електроенергії. Вони можуть тривати до вечора.

Про це повідомив гендиректор YASNO Сергій Коваленко.

"За прогнозом від "Укренерго", екстрені відключення будуть тривати до вечора, 20:00, але це поки лише прогноз", - зазначив він.

Коваленко нагадав, що в такій ситуації традиційні графіки не діють.

"Але за можливості мережі будуть розмінювати групи відключень. Критична інфраструктура зі світлом. Бережіть себе і вірте в енергетиків", - підсумував гендиректор YASNO.

Нагадаємо, у четвер, 28 листопада, окупанти завдали масованої атаки на об'єкти енергетики України. У низці регіонів застосовані екстрені відключення світла.

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