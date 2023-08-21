Скільки на день потрібно вживати фруктів та овочів: важливі поради

На день потрібно їсти п’ять порцій різноманітних фруктів та овочів. Наприклад, дорослим необхідно вживати орієнтовно 80 грамів корисних речовин.

Про це розповіли експерти платформи доказової інформації про здоров'я "Бережи себе".

Як зазначається, згідно міжнародним рекомендаціям, на день варто вживати п’ять порцій різноманітних фруктів та овочів - для дорослих людей це орієнтовно 80 грамів.

З чого складається порція

Свіжі фрукти невеликого розміру: орієнтовно два або трохи більше плодів на порцію. Наприклад: дві сливи, два невеликих ківі, три абрикоси, сім полуниць, 14 вишень тощо.

Свіжі фрукти середнього розміру: яблука, банани, персики, груші, нектарини тощо. Одна порція - це один середній фрукт.

Великі фрукти: грейпфрут, папая, ананас, диня, кавун тощо. У такому разі порція - це половинка грейпфрута, один великий шматок ананаса, два шматочки манго тощо.

Сухофрукти: порція - орієнтовно 30 грамів. Це може бути одна столова ложка з гіркою родзинок чи журавлини, жменя сушених бананів, три чорносливи тощо.

"Сухофрукти мають доволі високий вміст цукру, що може шкодити зубам. Тому спробуйте частіше віддавати перевагу свіжим фруктам. Сухофрукти краще споживати під час приймання їжу: наприклад, як десерт. А не як окремий перекус", - зазначають експерти.

Овочі. Одна порція орієнтовно: два суцвіття броколі, один середній помідор або сім томатів чері, три палички селери, половинка великого болгарського перцю, половина великого цукіні, три столові ложки з гіркою свіжого, консервованого чи замороженого горошку.

"Овочі на кшталт картоплі не рахують, коли йдеться про "порції овочів та фруктів", адже з погляду нутриціології - це крохмалиста їжа. Тим не менш, такі продукти також відіграють важливу роль у вашому раціоні", - підкреслили експерти.

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