Скільки населення залишиться в Україні до 2100 року: в ООН шокували цифрою

Після 2050 року кількість населення нашої країни щороку скорочуватиметься.

За прогнозами ООН, в Україні до 2100 року населення скоротиться до 15,3 млн людей.

Про це йдеться у звіті організації щодо переглядів прогнозів народонаселення світу на 2024 рік.

За даними ООН, станом на 1 січня 2024 року населення нашої держави становило 37 млн 441 тисяч осіб.

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До січня 2030 року кількість українців зросте до 38 млн 505 тис, але після 2050 року кількість населення нашої країни щороку зменшуватиметься.

За прогнозами ООН, у 2050 році в Україні буде 32 млн 165 тисяч осіб, у 2069 році — 25 млн 142 тисяч. У 2081 році ця цифра стане ще меншою і складе 20 млн 907 тис., а у 2091 році — 17 млн 762 тис.

Зрештою до 2100 року населення України скоротиться до 15,3 млн.

Як зміниться кількість населення в світі

За прогнозами ООН, найбільшу кількість населення планети буде зафіксовано у 2084 році, коли людей на Землі буде 10,3 млрд. До 2100 року ця кількість зменшиться до 10,2 млрд людей.

До кінця 21-го сторіччя прогнозується зменшення кількості населення у Європі: від теперішніх 745 млн 380 тисяч до 593 млн 113 тисяч.

У Росії кількість населення зменшиться від 145 млн 206 тисяч до 126 млн 439 тисяч.

Населення Ізраїлю, навпаки, зросте на 10 млн — до 19 млн 700 тисяч.

Найбільше природне зменшення населення прогнозують в Китаї та Індії. Попри те, ці країни залишаться найбільш населеними у світі: до кінця століття в Китаї проживатиме 638,6 млн людей, а в Індії — 1,51 млрд.

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