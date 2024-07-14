Скільки населення залишиться в Україні до 2100 року: в ООН шокували цифрою

Після 2050 року кількість населення нашої країни щороку скорочуватиметься.
За прогнозами ООН, в Україні до 2100 року населення скоротиться до 15,3 млн людей.
Про це йдеться у звіті організації щодо переглядів прогнозів народонаселення світу на 2024 рік.
За даними ООН, станом на 1 січня 2024 року населення нашої держави становило 37 млн 441 тисяч осіб.
До січня 2030 року кількість українців зросте до 38 млн 505 тис, але після 2050 року кількість населення нашої країни щороку зменшуватиметься.
За прогнозами ООН, у 2050 році в Україні буде 32 млн 165 тисяч осіб, у 2069 році — 25 млн 142 тисяч. У 2081 році ця цифра стане ще меншою і складе 20 млн 907 тис., а у 2091 році — 17 млн 762 тис.
Зрештою до 2100 року населення України скоротиться до 15,3 млн.
Як зміниться кількість населення в світі
За прогнозами ООН, найбільшу кількість населення планети буде зафіксовано у 2084 році, коли людей на Землі буде 10,3 млрд. До 2100 року ця кількість зменшиться до 10,2 млрд людей.
До кінця 21-го сторіччя прогнозується зменшення кількості населення у Європі: від теперішніх 745 млн 380 тисяч до 593 млн 113 тисяч.
У Росії кількість населення зменшиться від 145 млн 206 тисяч до 126 млн 439 тисяч.
Населення Ізраїлю, навпаки, зросте на 10 млн — до 19 млн 700 тисяч.
Найбільше природне зменшення населення прогнозують в Китаї та Індії. Попри те, ці країни залишаться найбільш населеними у світі: до кінця століття в Китаї проживатиме 638,6 млн людей, а в Індії — 1,51 млрд.
Нагадаємо, однією з ключових проблем розвитку людського капіталу України є катастрофічна демографічна ситуація. Станом на 2024 рік індекс скорочення населення складає понад 1,0%. Тривала фаза повномасштабного вторгнення лише пришвидшує цей процес.
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