Скільки незаконних втікачів з України спіймали прикордонники за час війни: відповідь ДПСУ

Від 24 лютого 2022 року українські прикордонники вже затримали понад 11 тисяч порушників перетину державного кордону.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко під час брифінгу.

Крім того, ще понад 4 тисячі "ухилянтів" зупинили у пунктах пропуску під час спроби виїхати за підробленими документами або у інший незаконний спосіб. Найбільше таких порушень фіксувалося на кордоні з Угорщиною та Польщею.

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"Наразі істотно не зменшується кількість порушників, які намагаються незаконно перетнути кордон, у тому числі і поза межами пунктів пропуску. На цьому напрямку найбільше ми їх затримуємо на ділянках кордону з Румунією та Молдовою. Загалом від 24 лютого на зеленій ділянці кордону було затримано понад 11 тисяч таких порушників. Ще 4 тис. 100 порушників зупинили у пунктах пропуску під час спроби виїхати за підробленими документами або у інший незаконний спосіб. Найбільше таких порушень фіксувалося на кордоні з Угорщиною та Польщею", - сказав Демченко.

Спікер нагадав, що за незаконний перетин кордону передбачена адміністративна відповідальність, а за окремі дії ще й кримінальна.

Раніше Андрій Демченко розповідав, що щодня прикордонники затримують близько 20-30 осіб, які намагаються перейти кордон України поза межами пунктів пропуску.

Як повідомлялося, студентам, спортсменам й іншим громадянам, які не підлягають мобілізації, можуть дозволити виїжджати за кордон під час воєнного стану. Відповідні законопроєкти внесли до Верховної Ради.

До слова, чоловіки з обмеженою придатністю під час дії воєнного стану та загальної мобілізації не мають права перетинати кордон.

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